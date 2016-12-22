На Волоколамском шоссе в Москве восстановили движение после аварии

Движение по Волоколамскому шоссе в Москве полностью восстановлено после аварии с участием четырех автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГИБДД.
«Крайняя полоса в сторону центра была занята спецтехникой, но ее уже освободили», — ответили в пресс-службе.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка в сторону центра наблюдалась от дома 65, корп. 1 до 4-го Красногорского проезда. Скорость движения составляет около 5 км/ч. Движение в сторону области не затруднено.
Утром 25 июля на Волоколамском шоссе в районе дома 26 произошла авария с участием четырех автомобилей. По последним данным, пострадали четыре человека, жертв нет. После ДТП движение по обеим сторонам дороги перекрыли. Около 10:00 открыли движение по одной из полос в строну области.
Как сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД, один из участников ДТП покинул место аварии, его разыскивает полиция.