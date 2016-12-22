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Арабские страны назвали террористическими девять организаций из-за Катара
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Арабские страны назвали террористическими девять организаций из-за Катара
Политика, 14:35
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Арабские страны назвали террористическими девять организаций из-за Катара

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет внесли девять организаций и девять гражданских лиц в «террористический список» за связи с властями Катара. Об этом сообщает саудовское агентство SPA.

Как отмечается в сообщении агентства, террористическими были признаны три благотворительные организации из Йемена, три организации из Ливии и три ливийских СМИ. Также в список террористов были внесены два гражданина из Катара, один из Кувейта, трое — из Йемена и двое — из Ливии.

Агентство SPA отмечает, что внесенные в список граждане собирали деньги для террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена на территории России) и «других вооруженных террористических отрядов в Сирии», поддерживали «Аль-Каиду» (организация запрещена в России), а организации осуществляли деятельность от ее имени при поддержке «катарских благотворительных организаций, считающихся террористическими в четырех государствах». Также Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет полагают, что попавшие в список организации и лица получают «идеологическую и финансовую поддержку от катарских властей».

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В конце июня Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия и Бахрейн выдвинули Катару ряд требований, в которых они просили его в том числе блокировать вещание телеканала Al Jazeera, закрыть военную базу Турции на своей территории и разорвать связи с организациями «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Хезболла», ИГ и «Аль-Каида».

В ответ на это катарский МИД заявил, что не будет выполнять данные требования. Как сказал глава Министерства иностранных дел Аль Тани, требования четырех арабских стран ограничивают суверенитет Дохи.

В субботу, 22 июля, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил о готовности к диалогу при уважении суверенитета страны. По его мнению, кампания против Катара была «заранее спланирована», чтобы подорвать репутацию страны. Аль Тани подчеркнул, что это не удалось сделать, потому что «никто не поверил антикатарской пропаганде».

Теги: терроризм , Катар , борьба с терроризмом
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