Эрмитаж установит табличку с именем репрессированного ученого-арабиста

Администрация Государственного музея Эрмитаж согласовала установку мемориальной таблички с именем репрессированного востоковеда-арабиста Рихарда (Романа) Фасмера, который до 1934 года был хранителем отдела нумизматики Эрмитажа. Сообщение об этом разместил на своей странице в Facebook координатор проекта «Последний адрес» журналист Сергей Пархоменко и подтвердили РБК в пресс-службе Эрмитажа.

«Администрация Эрмитажа подписала согласование на установку мемориального знака с именем Рихарда Рихардовича Фасмера, востоковеда-арабиста, он руководил отделом нумизматики Эрмитажа в 30-е годы», — написал Пархоменко.

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Директор пресс-службы Эрмитажа Лариса Корабельникова сообщила РБК, что доска будет установлена во дворе Эрмитажного театра, «поскольку в восточном флигеле театра, в доме 32, он (Рихард Фасмер — РБК.) жил». По ее словам, так как «самой доски еще нет», время ее установки неизвестно.

Проект «Последний адрес» добивается установки памятных табличек с именами жертв сталинского террора.

Рихард (Роман) Фасмер — родной брат Макса Фасмера, известного языковеда и лексикографа, автора-составителя Этимологического словаря русского языка. Братья Рихард и Макс Фасмеры родились на территории Российской империи в конце XIX века. В 1921 году Макс Фасмер эмигрировал в Лейпциг, а затем переехал в Берлин, где ему предложили должность профессора Славянского института в Берлинском университете Фридриха-Вильгельма. Свою работу в области славистики и этимологии русского языка он не прерывал и в годы Второй мировой войны.

Рихард Фасмер руководил отделом нумизматики Эрмитажа с 1910 по 1934 год, когда его арестовали по обвинению в связях с контрреволюционерами. В вину ему поставили то, что он запросил для брата в лютеранской церкви Петербурга справку, подтверждающую «арийское прохождение» Макса Фасмера, а затем переслал ее в Берлин с пометкой «к использованию в Советской России не подлежит». Кроме того, ему вменили «финансирование подпольной организации» из-за того, что Макс Фасмер передавал ему деньги из Германии через академика Владимира Вернадского.

Рихард Фасмер умер в 1938 году в лагере в Узбекистане, а в 1956 году был реабилитирован.