Совфед одобрил упрощение получения украинцами гражданства России

Совет Федерации одобрил упрощенную процедуру получения российского гражданства и вида на жительство в России для украинцев, передает корреспондент РБК.

Согласно законопроекту, гражданам Украины не требуется подтверждения выхода из прежнего гражданства. Им достаточно предоставить лишь ​нотариально заверенное в России заявление о том, что они отказываются от украинского паспорта. Аналогичное заявление будет направляться на Украину. Глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников объяснял, что решение об упрощении процедуры связано с тем, что власти Украины затрудняют выдачу справок об отказе от гражданства.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала «не валять дурака» и прекратить ставить препятствия украинцам, которые хотят приехать в Россию.

Новый законопроект также коснулся и других иностранных граждан. Теперь для получения гражданства России им необходимо будет принести присягу. Также принятый закон позволит лишать иностранцев приобретенного ими российского гражданства за террористические и экстремистские преступления.

Законопроект был принят Госдумой в третьем чтении 19 июля. Его поддержали 409 парламентариев.