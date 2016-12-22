«Черная пятница» недвижимости принесла участникам 3 млрд руб.

Сделки во время «Черной пятницы» недвижимости, которую с 21 по 23 июля проводили крупнейшие девелоперы Москвы, составили 3 млрд руб. — в три раза больше, чем годом ранее: в 2017 году застройщики выставили 3613 лотов, что на 1000 лотов больше, чем в 2016 году. Всего покупатели забронировали или приобрели около 1 тыс. квартир, апартаментов и загородных участков. Об этом РБК рассказал представитель Black Friday Real Estate, которая является организатором проекта.

Акция «Черная пятница» на рынке недвижимости в 2017 году проводилась в третий раз. В распродаже участвовали 49 строительных компаний, в том числе «ДонСтрой», «Интеко», «Группа ПСН», «Галс Девелопмент». Вместе на «Черную пятницу» они выставили 89 объектов — это на 15% меньше, чем в 2016 году.

«Черная пятница» выгодна строительным компаниям, которые могут оживить свои продажи во время традиционного летнего спада покупательской активности. Однако на такое серьезное снижение цен застройщики готовы идти только на короткое время, поясняет руководитель проекта Юлия Солодовникова.