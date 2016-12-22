Мосгорнаследие привлечет к ответственности владельцев «Дома с писателями»

Фото: liveinmsk.ru

Столичный департамент культурного наследия (Мосгорнаследие) намерен привлечь к административной ответственности товарищество собственников жилья (ТСЖ) «Дома с писателями», с фасада которого отвалился барельеф. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Мосгорнаследии уточнили, что этот жилой дом в Плотниковом переулке находится в собственности физических лиц и собственники здания должны нести расходы на содержание дома в надлежащем состоянии.

Ведомство пояснило, что неоднократно обращалось к владельцам по вопросу проведения работ по сохранению объекта, но их так и не провели. При этом, по информации Мосгорнаследия, департамент в 2012 году согласовал колористическое решение фасадов для текущего ремонта, а в 2013 году — проект реставрации.

«В ближайшее время будет составлена картограмма утрат и разработана программа по их восстановлению и реставрации. В то же время в целях обеспечения сохранности здания в течение недели на объекте будут установлены леса для проведения неотложных противоаварийных работ на объекте», — говорится в сообщении.

После этого запланировано полномасштабное проведение работ по сохранению объекта.

Накануне общественное движение «Архнадзор» в Facebook сообщило, что от столичного «Дома с писателями», также известного как доходный дом Германа Бройдо в Плотниковом переулке отвалился барельеф с изображением Гоголя. Его обломки подобрали и взяли на хранение местные жители.

Доходный дом в стиле модерн построен по проекту архитектора Николая Жерихова в 1907 году для столичного застройщика Германа Бройдо. Фризы здания декорированы барельефами, изображающими классиков русской литературы, за это здание получило прозвище «Дом с писателями». По информации Мосгорнаследия, здание является региональным памятником.