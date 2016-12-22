После свадьбы в Киргизии произошла драка со стрельбой из дробовика

Во время празднования свадьбы в Киргизии произошел конфликт, который перерос в массовую драку со стрельбой из дробовика. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, 22 июля в селе Степном Жайыльского района праздновалась свадьба. В какой-то момент между местной молодежью и молодыми людьми из другого села произошел конфликт.

«Родственники провожали невесту, в этот момент произошла словесная перепалка с молодыми людьми из другого села», — сообщили в пресс-службе.

Конфликт продолжился 24 июля, отметили в ведомстве. В этот день в дежурную часть поступило сообщение «о стрельбе и скоплении молодых людей». «28 молодых людей от 27 до 30 лет были доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 234 (хулиганство)», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в результате конфликта один человек был ранен.

В июле 2015 года на свадьбе на севере Афганистана произошла стрельба. Как сообщал губернатор провинции Баглан, конфликт произошел между двумя группами мужчин, пришедших на праздник. В результате стрельбы 21 человек погиб, еще десять получили ранения.