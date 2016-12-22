Мутко прокомментировал допинговый случай хоккеиста Зарипова

Каждый случай обнаружения допинга у спортсмена необходимо разбирать индивидуально. Так изданию «Р-Спорт» прокомментировал сообщение об обнаружении запрещенных препаратов в допинг-пробе хоккеиста Даниса Зарипова вице-премьер России Виталий Мутко.

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов был дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста. По данным издания, положительную допинг-пробу Зарипов сдал во время чемпионата КХЛ 2016–2017 года, в котором принимал участие в составе магнитогорского «Металлурга». Как сообщали в пресс-службе КХЛ, в крови хоккеиста были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — стимуляторы и S5 — диуретики и маскирующие агенты.

Позже «Р-Спорт» сообщил, что магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс», а также сам Зарипов подадут совместную апелляцию на отстранение хоккеиста от игр.

Данис Зарипов родился 26 марта 1981 года. Свою спортивную карьеру начал в 1996 году в челябинском «Мечеле». С 1998 года выступал за команду Западной хоккейной лиги ​Swift Current Broncos. С 2001 по 2013 год играл в составе «Ак Барса». В 2013 году перешел в «Металлург». В 2017 году вновь вернулся в «Ак Барс». В составе сборной России в 2008, 2009 и 2014 годах Зарипов стал чемпионом мира.