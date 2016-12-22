Полиция Латвии задержала россиянина за пуск беспилотника над Минобороны

В Риге за запуск беспилотного самолета над зданием Министерства обороны Латвии полиция задержала гражданина России, об этом говорится в сообщении Национальной полиции Латвии (НВS).

«19 июля в 22:00 по местному времени военная полиция задержала гражданина России, который запускал беспилотные самолеты над Минобороны», — заявили в латвийской полиции.

Правоохранители Латвии отмечают, что поправки в закон «Об авиации» разрешают полет беспилотного устройства не ближе чем в 500 м от военной инфраструктуры, которые используются вооруженными силами страны, кроме случаев, когда полет совершается с участием Национальных вооруженных сил.В начале июля правительство Латвии утвердило поправки в закон, предусматривающие запрет на передвижение беспилотных летательных аппаратов в радиусе 50 м от здания Минобороны.