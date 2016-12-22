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Минприроды заявило о 89 млн подверженных негативной экологии россиян
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Минприроды заявило о 89 млн подверженных негативной экологии россиян
Общество, 12:01
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Минприроды заявило о 89 млн подверженных негативной экологии россиян

Почти две трети россиян ощущают на себе влияние негативных экологических факторов. Их примерное количество в 2015 году составило 89 млн человек. Об этом заявил глава Министерства природы России Сергей Донской во время заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека, которое посвящено защите прав человека на благоприятную окружающую среду, передает «РИА Новости».

По его словам, 27 российских регионов входят в список территорий с ярко выраженными санитарно-гигиеническими проблемами. В перечень вошли: Амурская и Магаданская области, Якутия, Пермский край, Архангельская область, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Коми, Хакасия, Иркутская область, Курганская, Ивановская и Тверская области, Еврейская автономная область, Новгородская, Кемеровская, Владимирская и Смоленская области, Хабаровский, Забайкальский и Красноярский края, Челябинская, Кировская, Мурманская и Свердловская области и Приморский край.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые привел Донской, каждый год неблагоприятная окружающая среда является причиной дополнительных 13 млн смертей населения во всем мире.

По словам министра, 19% онкологических заболеваний и одна треть всех заболеваний детей до 5 лет, ухудшение сердечно-сосудистых и легочных заболеваний — это только «начало длинного списка последствий загрязнения окружающей среды».

Донской рассказал, что Минприроды будет платить так называемым народным контролерам, которые выявят экологические нарушения. Сумма поощрения составит до 10% от взысканной с нарушителей компенсации.

Глава Минприроды отметил, что на сегодняшний день в девяти регионах работает система электронного общественного контроля «Наша природа», с помощью которой можно сообщать о нарушениях в сфере обращения с отходами в электронном виде.

Теги: Минприроды , экология , Сергей Донской
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