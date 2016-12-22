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Дворкович назвал сроки обсуждения с Турцией поставок помидоров
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Дворкович назвал сроки обсуждения с Турцией поставок помидоров
Политика, 10:50
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Дворкович назвал сроки обсуждения с Турцией поставок помидоров

Россия и Турция во время Измирской выставки 18 августа продолжат консультации ограничений поставок турецких томатов на российский рынок, заявил журналистам вица-премьер Аркадий Дворкович, передает «РИА Новости». Стороны также обсудят энергетику и ограничения по антидемпинговым мерам.

«Пока рано говорить, это будет первый полноценный формат консультаций на эту тему, пока были только рабочие, телефонные, — уточнил Дворкович.

Представитель Минсельхоза отказался комментировать РБК консультации относительно ситуации с турецкими томатами.

Россия ограничила поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года на фоне осложнения отношений между двумя странами после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24.

В начале мая президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган встретились в Сочи, где обсудили Сирию и вопрос отмены взаимных торговых ограничений. Они договорились об отмене всех торговых санкций, но не решили вопрос с поставками в Россию турецких помидоров. 22 мая 2017 года, по итогам встречи премьер-министров двух стран — Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма,  было подписано соглашение о взаимном снятии торговых санкций. Документ также подписали вице-премьер России Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.

Путин и Эрдоган не договорились только о помидорах
Экономика

В начале июня 2017 года Медведев частично снял некоторые ограничения на поставки продуктов из Турции. Под запретом остались только только турецкие томаты.

О том, что консультации по вопросу допуска к продаже в России турецких томатов пройдут «в течении лета» и могут завершиться успешно, Дворкович заявил 2 июня в рамках ПМЭФ-2017. Однако. Даже в случае достижения соглашения, объем поставок будет «небольшим», добавил он.

Вице-премьер отметил, что в России с ноября по май наблюдается нехватка томатов, из-за чего консультации с Анкарой пройдут до этого времени. По его словам, Россия может импортировать помидоры из других стран, но турецкие «просто дешевле».

Измирская международная выставка направлена на развитие внешнеэкономической деятельности Турции, установление деловых контактов, развитие инвестиций и инноваций. В 2017 году ее посветят «Энергетике и инновациям».

Теги: Турция , Минсельхоз , Аркадий Дворкович , помидоры , томаты
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