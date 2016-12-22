Додон отправил в отставку глав Минздрава и Минспорта Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон подписал указы об отставке министра здравоохранения и министра спорта страны. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я подписал указы об увольнении двух министров: министра здравоохранения Руксанды Главан и министра молодежи и спорта Виктора Зубку», — написал Додон. Он отметил, что ​поддерживает «сокращение административного аппарата, количества министерств» и выступает «за их качественную эффективность, а не количественную». Он также подчеркнул, что «выбирает для назначения в качестве министров только профессионалов».

Руксанда Главан была назначена на пост главы министерства здравоохранения в июле 2015 года. Виктор Зубку занял должность министра молодежи и спорта в январе 2016 года.

Парламент Молдавии 21 июля одобрил реформу правительства, сообщал телеканал RTR Moldova. Вместо 16 существующих на данный момент министерств в стране останется всего девять. Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство иностранных дел и евроинтеграции, Министерство внутренних дел и Министерство обороны сохранят свои старые названия и функции.

Министерство экономики наделят функциями Министерства транспорта и информационных технологий, сменив его название на Министерство экономики и инфраструктуры. Функции Министерства молодежи и спорта перейдут к Министерству культуры. Также к нему перейдет функция проведения исследований Академии наук. Новое ведомство будет называться Министерством просвещения, культуры и исследований. Министерство труда, семьи и соцзащиты объединят с Министерством здравоохранения, назвав его Министерством здоровья, труда и социальной защиты. Функции Министерства регионального развития и Министерства окружающей среды перейдут к Министерству сельского хозяйства. Данное ведомство будет называться Министерством сельского хозяйства, регразвития и окружающей среды.