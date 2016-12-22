Сенаторы поддержали уголовное наказание за «карусели» на выборах

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Члены Совета Федерации поддержали введение тюремных сроков и увеличенных штрафов за так называемые «карусели» — многократное голосование на выборах. «За» проголосовали 155 сенатора, «против» никто не проголосовал.

Ранее закон в третьем, окончательном чтении единогласно поддержали депутаты. Документ вводит наказание до пяти лет тюрьмы «за совершение незаконных действий более двух раз в ходе одного и того же голосования» и штрафы на суммы до 700 тыс. руб. Закон вводит наказание и для участников недобросовестного голосования, и для работников избиркомов. Последних будут штрафовать за «выдачу гражданину избирательных бюллетеней в целях предоставления ему возможности проголосовать вместо другого избирателя или более двух раз в ходе одного и того же голосования либо выдачу гражданам заполненных бюллетеней». Ранее в законодательстве не было уголовного наказания за эти нарушения.

Среди авторов закона — председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

В начале июня Крашенинников отмечал, что «карусель» — это один из самых распространенных способов граждан незаконно воздействовать на результаты выборов.