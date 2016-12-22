В Индонезии затонул катер с 47 людьми на борту
Общество, 10:51
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В Индонезии затонул катер с 47 людьми на борту
В Индонезии, у берегов северной провинции Калимантан, затонул скоростной катер, принадлежащий компании Rejeki Baru, с 47 людьми на борту. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на старшего сотрудника спасательной службы.
Судно направлялось в Танджунгселор Булунганского округа. Отплыв 1 км от побережья города Таракана в Пелабуханском округе, катер перевернулся и пошел ко дну, заявил агентству представитель национального поисково-спасательного отделения Марсуди. Он отметил, что в районе, где затонул катер, спасатели проводят поисково-спасательную операцию.
Спасатели из военно-морского флота и полиции Индонезии подключились к спасательной операции.