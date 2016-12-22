В пригороде Мумбая обрушился жилой дом

В пригороде в восточной части Мумбая обрушился четырехэтажный жилой дом, сообщает агентство ANI.

По данным агентства, из-под обломков было спасено девять человек. В настоящий момент под завалами остаются более 30 человек, спасатели пытаются эвакуировать их. Информации о жертвах пока не поступало, отмечает агентство.

Причины обрушения пока неизвестны, добавило ANI.

В начале июля в пригороде Неаполя Торре-Аннунциата в Италии частично обрушился жилой дом. Как сообщала пресс-служба итальянских пожарных, под завалами оказались восемь человек.

