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Совфед поддержал отмену бесплатного провоза багажа
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Совфед поддержал отмену бесплатного провоза багажа
Общество, 14:51
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Совфед поддержал отмену бесплатного провоза багажа
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Сенаторы поддержали законопроект, отменяющий бесплатный багаж при покупке невозвратных авиабилетов. На заседании верхней палаты во вторник за него проголосовали 110 членов Совета Федерации, против — 18, 24 — воздержались.

Законопроект вызвал бурную дискуссию среди сенаторов. Члены Совфеда Людмила Нарусова и Анатолий Широков призвали своих коллег проголосовать против него. «Этот закон ущемляет права гражданина, в данном случае — пассажира», — заявила Нарусова и добавила, что в будущем принятие таких законов приведет «к абсурду». Глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, который ранее уже выступил с критикой документа, сообщил, что его претензии касались отсутствия в законе приказа Минтранса, который бы регламентировал провоз в самолетах бесплатной ручной клади. Вчера вечером, по словам сенатора, приказ был представлен, но он не удовлетворил сенаторов. «Если закон будет принят, то потребует тщательной доработки, иначе он будет нарушать права людей», — подчеркнул он.

Критику подзаконный акт вызвал и у председателя Совфеда Валентины Матвиенко. «Что касается ручной клади — вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, цветы, верхнюю одежду. Это коллективная безответственность. Прокомментируйте те глупости, которые там написаны», — обратилась она к присутствовавшему на заседании верхней палаты заместителю министра транспорта Сергею Аристову. Чиновник обещал, что подзаконный акт будет доработан.

Накануне комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал верхней палате не принимать этот закон, уже поддержанный Госдумой в трех чтениях. Глава комитета Андрей Клишас пояснил, что этот закон может отрицательно сказаться на гарантиях прав пассажиров, что противоречит Конституции.

По словам сенатора, из-за этого закона могут подорожать авиабилеты: если не будут определены минимальные объемы разрешенного багажа, авиакомпании смогут устанавливать нулевые нормы ручной клади. «Это обстоятельство будет вынуждать пассажиров приобретать билеты по более дорогому тарифу, включающему привычные условия провоза багажа и ручной клади, что может привести не к запланированному снижению стоимости авиаперевозок, а к фактическому удорожанию билетов для граждан», — сказал Клишас.

При этом два собеседника РБК в верхней палате рассказали, что Совфед намерен принять закон на последнем заседании в весенней сессии парламента — 25 июля.

Госдума приняла закон в третьем чтении 20 июля. Согласно документу, бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах «может быть не предусмотрен». При этом для возвратных авиабилетов авторы инициативы предлагают сохранить право брать багаж минимум в 10 кг.

Ранее комитет по конституционному законодательству Совфеда негативно отозвался еще об одном законе, принятом депутатами в трех чтениях. В середине июня сенаторы порекомендовали доработать закон о создании «реестра коррупционеров» — базы данных о чиновниках, совершивших коррупционные правонарушения и уволенных с госслужбы. Тогда сенаторы назвали документ недостаточно проработанным.
 

Теги: Совет Федерации , авиаперевозки , багаж
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