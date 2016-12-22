Роспотребнадзор снял с реализации около 400 т фруктов и овощей за полгода

Роспотребнадзор за первое полугодие снял с реализации более 390 т некачественных овощей и фруктов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Роспотребнадзора, доля некачественной импортной продукции составила более 80%.
В ведомстве отметили, что в первом полугодии 2017 года по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано свыше 93 тыс. проб овощей и фруктов. Удельный вес проб продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию нежелательных химических агентов, составил 0,6%. По импортной пищевой продукции данный показатель составил 0,5%, а по импортным бахчевым культурам — 2,9%.
Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,9%, добавили в Роспотребнадзоре.
В середине июля Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз фруктов и овощей с Мадагаскара. С 17 июля 2017 года овощи и фрукты из этой страны могут ввозиться в Россию только через пропускные пункты на российской границе. Данное решение в ведомстве объяснили «значительным увеличением объемов поставок» растительной продукции через Белоруссию, которая поступает «сложными логистическими путями через страны Европейского союза».