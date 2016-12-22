Трамп обвинил газету Washington Post во лжи

Президент США Дональд Трамп обвинил газету The Washington Post в публикации фейковых материалов о нем. Об этом он написал в своем Twitter.

Газета The Washington Post 19 июля опубликовала материал, в котором со ссылкой на официальных лиц сообщила, что Трамп решил прекратить «тайную программу ЦРУ по вооружению и обучению сирийских повстанцев, сражающихся с правительством Башара Асада». Источники отмечали, что «поэтапное прекращение программы» отражает «заинтересованность Трампа в сотрудничестве с Россией», которая «рассматривает антиасадскую программу как нападение на свои интересы».

«Принадлежащая основателю Amazon газета Washington Post сфабриковала факты об окончании крупных, опасных, расточительных выплат мной сирийским повстанцам, которые борются с Асадом», — отреагировал на публикацию газеты Трамп.

Президент США подчеркнул, что «множество историй» о нем в Washington Post «являются фейковыми». «Используется ли фейковая Washington Post как оружие лоббистов против конгресса для сдерживания политиков от того, чтобы они обратили внимание на не облагаемую налогами монополию Amazon?» — добавил Трамп.

Дональд Трамп ранее уже выступал с критикой работы американской прессы. В середине февраля он заявил, что газета The New York Times и телеканалы NBC, ABC, CBS, CNN являются «врагами народа», поскольку пишут «фейковые новости». Он выражал мнение, что публикация недостоверных фактов выступает препятствием для ведения внешней политики, в том числе для налаживания отношений с Россией.