На Курилах обнаружили останки 47 советских и трех японских солдат

Поисковики обнаружили останки 47 советских и трех японских солдат, которые погибли на острове Шумшу на Северных Курилах во время Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам председателя регионального отделения «Поисковое движение России» Артема Бандуры, во время экспедиции были найдены останки 47 советских воинов, которые погибли во время Курильской десантной операции в августе 1945 года. Там же были обнаружены останки трех солдат Японии.

Бандура отметил, что пять советских солдат имели при себе именные ложки и фляжки. Также поисковики нашли каблуки от сапог, на которых были нацарапаны инициалы погибших солдат. После завершения экспедиции участники отправятся в Южно-Сахалинск и установят личности советских воинов.

Кроме того, был найден жетон с номером подразделения и личным номером одного из японских солдат. Другой японец имел при себе именную печать. Эти вещи передадут японской стороне для того, чтобы их личности могли быть установлены.

Останки солдат отправили в Северо-Курильск на острове Парамушир. Там советских солдат захоронят с почестями на местном мемориале Славы. Останки советских воинов и японских военных будут доставлены на Сахалин. Экспедиция стартовала в начале июля и закончилась 23 июля, в ней принимали участие 11 поисковиков с Сахалина.