В Забайкалье прошли учения при участии России, Китая и Монголии

В Забайкалье пограничники России, Китая и Монголии в ходе ученияЮ направленного на борьбу с терроризмом «Укрепление границы-2017» задержали группу условных боевиков. Об этом агентству «Интерфакс» заявили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

«За всю историю международных отношений этих трех государств подобного масштаба антитеррористических учений еще не было» — отметили в пресс-службе.

Пограничники действовали сообща, а работой объединенной антитеррористической группы управлял специальный штаб. Российские пограничники высадились с вертолета и захватили условных террористов. В то же время китайские и монгольские военные были готовы пресечь возможное бегство террористов с территории России.

«Действия военнослужащих в ходе проведения российского этапа учений получили высокую оценку руководства всех структур, принимавших участие в мероприятии», — указывается в сообщении. Учения «Укрепление границы-2017» также будут продолжаться в течение месяца в Монголии и Китае.

Накануне в Забайкалье и Бурятии началась самая масштабная внезапная проверка боевой готовности сил ВВС и ПВО в 2017 году. В проверки приняли участие до 8 тыс. солдат, до 50 самолетов и вертолетов, а также более 3 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.