«Ведомости» узнали о постройке жилья на месте «Горбушкиного двора»

На месте торгового центра «Горбушкин двор» и московского трубного завода «Филит» может быть построено 383 тыс. кв. м. недвижимости, из которых около 300 тыс. кв. м. отдадут под жилье. Об этом газете «Ведомости» сообщил сотрудник столичной мэрии.

Собеседник газеты отметил, что в настоящий момент происходит разработка проекта планировки территории общей площадью более 30 га. Разработка проводится за счет инвесторов, в число которых входит производитель мороженого «Айс-Фили», завод «Филит» и московский телевизионный завод «Рубин», который владеет «Горбушкиным двором».

На месте торгового центра планируют построить жилой комплекс площадью 217 тыс. кв. м., а на месте прилегающего к нему завода — второй жилой комплекс площадью 166 тыс. кв. м. Об этом газете сообщили три брокера, которые работали с инвесторами этих проектов. По словам брокеров, неизвестно, кто займется финансированием строительства жилых комплексов.

Сотрудник столичной мэрии также заявил, что «Айс-Фили» и московский трубный завод «Филит» работают в интересах компании MR Group. Эту информацию газете подтвердили два консультанта, работавшие с этой компанией. Управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая оценила объем инвестиций в постройку ЖК примерно в 24 млрд руб.

В октябре 2016 года представители двух риелторских компаний, работающих в Москве, а также участник рынка недвижимости, знакомый с планами MR Group, подтвердили РБК информацию о том, что MR Group занимается разработкой проекта по постройке на территории завода «Айс-Фили» жилого комплекса общей площадью 100 тыс. кв. м., из которых 94% отдадут под жилье.

Управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая тогда заявляла, что в реализацию проекта планируется инвестировать около 10 млрд руб. Общая площадь квартир будет достигать около 70 тыс. кв. м, рассказывал руководитель департамента аналитики и консалтинга «Бест-Новострой» Сергей Лобжанидзе. Стоимость жилья, по мнению директора департамента проектов Est-a-Tet Владимира Богданюка оценивается примерно в 200 тыс. руб. за 1 кв. м.