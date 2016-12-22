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CNN узнал о возможном новом ракетном запуске в Северной Корее
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CNN узнал о возможном новом ракетном запуске в Северной Корее
Политика, 04:32
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CNN узнал о возможном новом ракетном запуске в Северной Корее

Северная Корея может запустить новую ракету в течение недели. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные представителя министерства обороны США.

По его словам, разведка США обнаружила транспортные средства в городе Кусон северо-западной провинции Пхенан-Пукто, которые перевозили оборудование для запуска баллистических ракет.

КНДР осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» 4 июля в 03:40 мск с полигона в провинции Пхенан-Пукто. По информации КНДР, ракета набрала высоту в 2802 км и пролетела 933 км. Однако по данным Минобороны, которое отслеживало запуск, северокорейская ракета поднялась на высоту в 535 км и пролетела 510 км.

Пентагон тогда отнес запущенную ракету КНДР к новому типу и заявил, что ракета была оснащена разделяющейся головной частью. Также США сообщили о том, что северокорейская ракета может долететь до Аляски.

В середине июля армия США провела испытания системы противоракетной обороны THAAD и сбила мишень в виде баллистической ракеты средней дальности, разработанной как аналог тех ракет, испытания которых проводила Северная Корея.
Теги: США , КНДР , межконтинентальные баллистические ракеты , ракетные испытания
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