«Коммерсантъ» узнал о негативном отзыве Титова на законопроект о надзоре

Бизнес-омбудсмен Борис Титов передал премьер-министру России Дмитрию Медведеву свой негативный отзыв на законопроект реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в России». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», которая ознакомилась с заключением Титова.

По мнению Титова, законопроект содержит ряд «фундаментальных недоработок», а его принятие «может привести к масштабному увеличению административного давления на бизнес». Также Титов попросил Медведева перенести сроки одобрения документа, которые запланированы на конец текущего года. Кроме того, Титов указал, что сфера применения законопроекта не включает в себя «важнейшие области» КНД.

Так, нормы закона не будут применяться при расследовании причин аварий или несчастных случаев на производстве, при рассмотрении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) жалоб на процедуры обязательных торгов. Также закон не будет действовать в части строительного, налогового, валютного и таможенного контроля. По мнению Титова, это «обесценивает идею принятия единого акта, регулирующего КНД в России».

Титов также не одобрил введение термина «охраняемые законом ценности» (жизнь и здоровье граждан, их имущество, обеспечение обороны страны и безопасности государства). «Де-факто под ценностями понимается неограниченный перечень понятий, что позволит органом контроля-надзора обосновать любое свое требование и действие по отношению к бизнесу» — указал Титов.

Бизнес-омбудсмен также выразил свои замечания по поводу необязательности использования чек-листов при ведении госконтроля, отсутствие норм об обязательном включении информации о проверках в Единый реестр проверок. Кроме того, Титов раскритиковал предполагаемую отмену закона 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». «Фактически принятие закона в предложенной редакции может отбросить практики регулирования КНД на несколько лет назад», — резюмировал Титов.

В начале июня министр «Открытого правительства» Михаил Абызов предложил провести реформу системы госконтроля в реальном секторе экономики. По его мнению, основными направлениями реформы должны стать риск-ориентированная модель и цифровизация деятельности инспекторов.

«Открытое правительство» в рамках поручения Президента России о развитии цифровой экономики занялось проработкой модели, когда контрольно-надзорные органы должны использовать те системы, которые предприятия используют для ведения промышленного контроля.

«Сегодня крупные промышленники, например представленные в Прикамье компании «ЛУКОЙЛ», «Уралкалий», «Уралхим», «Ависма», модернизируя каждый производственный узел, обеспечивают его системами контроля. Они готовы предоставить доступ к своим приборам учета, чтобы у контрольно-надзорных органов была объективная и качественная картина относительно безопасности и качества работы промышленных узлов», — заявлял РБК Михаил Абызов.