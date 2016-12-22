Глава Пентагона раскритиковал траты США $28 млн. на неподходящую форму

Министр обороны США Джим Мэттис раскритиковал чиновников из Пентагона за то, что они потратили до $28 млн. на неподходящую для военных Афганистана форму с лесным камуфляжем, учитывая что лесной ландшафт страны занимает всего 2% от общей территории. Об этом сообщает Reuters.

«Недобросовестные решения о том, чтобы потратить деньги налогоплательщиков на неэффективную и расточительную амуницию не должны повторяться» — приводит агентство слова Мэттиса из меморандума, разосланного старшим должностным лицам Пентагона.

В докладе комиссии Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), которое занимается контролем средств, выделяемых для восстановления Афганистана, указывается, что на покупку формы с лесным камуфляжем с 2008 по 2017 годы США потратили до $28 млн.

В докладе также отмечалось, что выбор формы для афганских военных был сделан из-за того, что министр обороны Афганистана «предпочитал лесные, городские и умеренные» расцветки камуфляжа. Мэттис назвал отчет SIGAR «самодовольными домыслами». «Я ожидаю, что все ведомства Минобороны США используют эту ошибку (с покупкой неподходящей формы) и выявят прецеденты расточительства, чтобы положить им конец» — подчеркнул Мэттис.

В конце июня издание Newsweek со ссылкой на заявление комиссии SIGAR сообщало о том, что Пентагон потратил $94 млн на форму для афганских военных с лесным камуфляжем.