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Спецпредставитель США по Украине выступил за поставку оружия Киеву
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Спецпредставитель США по Украине выступил за поставку оружия Киеву
Политический кризис на Украине, 02:56
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Спецпредставитель США по Украине выступил за поставку оружия Киеву
Недавно назначенный спецпредставитель США по Украине высказался за поставку оружия Киеву, чтобы помочь ему справиться с «угрозами Москвы». Побывав в зоне конфликта, он сказал, что там «горячая война»
Курт Волкер (Фото: Владислав Мусиенко / ukrafoto.com)

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оружия Украине.

По его словам, поставка вооружений украинской армии могла бы изменить поведение Москвы. «Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине», — сказал Волкер.

Он уточнил, что, по его мнению, данный шаг не будет являться провокацией.

«Я не берусь предсказывать судьбу этого решения [по поставкам оружия], это вопрос — для дальнейшего обсуждения и принятия решения, но я думаю, что аргумент о том, что это будет провокацией для России или же предание смелости Украине, просто тормозят это решение», — добавил он.

По словам Волкера, добиться мира на востоке Украины можно, как он выразился, «новым стратегическим диалогом с Россией».

В минувшие выходные Волкер прибыл в Донбасс. «Это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока — человеческие жизни», — сказал он.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Украина , США , оружие
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