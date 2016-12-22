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«Коммерсантъ» узнал о закупке Су-30СМ для Минобороны у «Иркута»
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«Коммерсантъ» узнал о закупке Су-30СМ для Минобороны у «Иркута»
Бизнес, 02:17
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«Коммерсантъ» узнал о закупке Су-30СМ для Минобороны у «Иркута»

Правительство поручило Минобороны рассмотреть возможность закупки истребителей Су-30СМ у корпорации «Иркут». Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил источник в аппарате правительства и подтвердил источник в Минобороны.

Правительство планирует приобрести партию в 10-12 самолетов для Минобороны. По информации источника в Минобороны, вопрос о покупке истребителей «действительно сейчас обсуждается, находится на рассмотрении». По данным другого источника, Минобороны планирует направить полученные средства на финансирование выпуска нового среднемагистрального российского авиалайнера МС-21 («Магистральный самолет XXI века).

Истребитель Су-30СМ является модификацией экспортных моделей Су-30МКМ и Су-30МКИ, поставки которых осуществлялись в Индию, Малайзию и Алжир. Минобороны законтрактовало 116 таких самолетов с 2012 года, 88 их которых предназначались для Воздушно-космических сил (ВКС) России, а остальные для Военно-морского флота (ВМФ) России, чтобы заменить Су-24М.

Корпорация «Иркут» поставила 83 истребителя для Минобороны, из которых 17 предназначались для ВМФ. Средняя стоимость одного Су-30СМ составляет около 1,5 млрд руб. По мнению главного редактора журнала «Экспорт вооружения» Андрея Фролова, «кому действительно нужны Су-30СМ, так это флоту».

МС-21 14 июня успешно совершил второй испытательный полет. Испытание прошло на аэродроме филиала корпорации «Иркут», Иркутского авиационного завода. Первый испытательный полет МС-21 прошел 29 мая.

Чем удивит конкурентов новый лайнер МС-21
(Видео: Телеканал РБК)

Проект по созданию авиалайнера МС-21 был запущен в 2007 году. На его разработку потратили около 245 млрд руб. Каталожная цена самолета составляет $91 млн. Длина машины — 42,2 м. Высота — 11, 5 м. Размах крыла — 35,9 м. Скорость — 870 км/ч. Максимальная дальность полета — 6400 км, пассажировместимость — до 211 человек. Поставки первых трех самолетов планируются в 2019 году. В Минпромторге планируют продать до 2037 года более 1 тыс. МС-21.
 
Теги: МС-21 , Су-30СМ , «Иркут» , Минобороны России
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