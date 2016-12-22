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Минобороны США выдало вооружения на $1,2 млн «ненастоящим» силовикам
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Минобороны США выдало вооружения на $1,2 млн «ненастоящим» силовикам
Политика, 00:33
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Минобороны США выдало вооружения на $1,2 млн «ненастоящим» силовикам

Правительство США в качестве проверки потребовало от Министерства обороны страны выдать вооружение на сумму более $1,2 млн. поддельному правоохранительному органу и получило его. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Счетной палаты США.

Ведомство создало фиктивный сайт правоохранительного агентства и обратилось к Минобороны США с просьбой предоставить ему более $1,2 млн. в виде военной амуниции. После этого менее чем за неделю фиктивный правоохранительный орган получил от Минобороны очки ночного видения, винтовки М16А2 и комплектующие для взрывчатых устройств.

Получив вооружение, Счетная палата США направило заявление в Минобороны и посоветовало ведомству «более жестко регулировать передачу военной амуниции и провести проверки, чтобы предотвратить возможные случаи мошенничества». В оборонном ведомстве заявили, что улучшат мониторинг передачи военного оборудования и вооружения в 2018 году.

Теги: США , вооружение , Минобороны США
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