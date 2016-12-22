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В ООН призвали урегулировать кризис вокруг Храмовой горы в Иерусалиме
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В ООН призвали урегулировать кризис вокруг Храмовой горы в Иерусалиме
Политика, 00:10
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В ООН призвали урегулировать кризис вокруг Храмовой горы в Иерусалиме

Спецпредставитель ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов призвал урегулировать кризис в Иерусалиме, связанный с введением новых мер безопасности на Храмовой горе, до 28 июля. Об этом сообщает Reuters.

«Крайне важно, чтобы решение нынешнего кризиса было найдено к пятнице. Опасности будет только возрастать, если мы придем к пятничной молитве без разрешения кризиса. Он может вызвать катастрофические последствия далеко за стенами Старого города, далеко за пределами Израиля и Палестины, и даже Ближнего Востока» — заявил Младенов после брифинга Совета Безопасности ООН.

Король Иордании Абдалла II во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал последнего отменить введенные меры безопасности у Храмовой горы в Иерусалиме. Об этом сообщает газета Haaretz.

По информации газеты, король Иордании заявил о необходимости убрать металлоискатели возле входов на Храмовую гору. «Король подчеркнул, что необходимо найти быстрое решение, ликвидировать причины нынешнего кризиса вокруг Храмовой горы, восстановив ситуацию, которая была перед кризисом, а также свою работу должна возобновить мечеть Аль-Акса» — приводит газета цитату из заявления королевской семьи Иордании. Адбалла II отметил, что необходимо предотвратить «повторение подобной эскалации в будущем при соблюдении статус-кво Храмовой горы».

Почему усиление мер безопасности спровоцировало волнения в Иерусалиме
Политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре заявил о том, что введенные Израилем меры безопасности возле мечетей на иерусалимской Храмовой горе «являются ошибочными и ведут страну к изоляции». Об этом сообщает «РИА Новости». «Действуя с таким пренебрежением к закону, Израиль наносит вред не только себе, но и всему региону. Его шаги (на Храмовой горе) ошибочные, и говоря откровенно, он катится к изоляции», — заявил Эрдоган. Он охарактеризовал действия Израиля как «неприемлемые» и отметил, что их нельзя оставить без ответа.

В середине июля три человека обстреляли полицейских недалеко от Храмовой горы в Иерусалиме, считающейся священной как для иудеев, так и для мусульман. В результате стрельбы были ранены три человека, впоследствии скончались двое полицейских. Нападавшие были застрелены. После этого власти Израиля решили установить металлоискатели возле входов на Храмовую гору.

Принятые меры безопасности вызвали волну протестов среди арабов. Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о том, что страна замораживает контакты с Израилем на всех уровнях. По его словам, это продлится до тех пор, пока правительство Израиля не отменит принятые меры против мечети Аль-Акса. Он также заявил, что металлодетекторы были установлены по «надуманному поводу».

Представители «ближневосточного ​квартета», в который входят Россия, США, ЕС и ООН, выразили обеспокоенность ростом напряженности и насилия на Храмовой горе в Иерусалиме. «Квартет» «осуждает проявление насилия» и выражает соболезнования родным и близким тех, кто погиб во время столкновений у Храмовой горы, и пожелал «скорейшего выздоровления пострадавшим» — указывалось в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа США.
Теги: ООН , Израиль , Храмовая гора , Кризис
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