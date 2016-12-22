Генсек ООН осудил взрыв террориста-смертника в Кабуле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил произошедший ранее теракт в столице Афганистана Кабуле. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра новостей ООН.

По его словам, убийство мирных жителей является «грубейшим нарушением прав человека» и может составлять военное преступление. Как отметила исполняющая обязанности главы Миссии ООН по содействию в Афганистане (МООНСА) и спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Пернилла Кардель, теракты против мирных жителей вызывают у нее «гнев». «Взрыв, произведенный в популярном районе, населенном мирными жителями, — это вопиюще подлый и бесчеловечный акт», — сказала она. Кардель призвала стороны конфликта искать мирные пути для «преодоления разногласий».

Ранее сообщалось о том, что в результате подрыва террористом-смертником автомобиля возле дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика в Кабуле погибли по меньшей мере 35 человек.

Афганское издание Pajhwok сообщало о 24 погибших и 42 раненных. Пресс-секретарь МВД Афганистана рассказал изданию, что взрыв произошел в 07:00 утра по местному времени (08:30 мск). После взрыва 15 человек из 42 пострадавших были госпитализированы. По информации корреспондента Pajhwok, жертвами террориста-смертника стали мирные жители.

По данным Reuters, ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение «Талибан». Представитель талибов Забихулла Муджахид сообщал в Twitter о том, что были убиты 37 «работников спецслужб».