Минпромторг ответил на идею запретить продажу «мерзавчиков» на кассах

Минпромторг выступает против запрета продажи крепкого алкоголя в мелкой таре на кассах супермаркетов, заявил представитель ведомства. Об этом сообщает RNS.

Как сообщили агентству в ведомстве, «такое предложение в министерство не поступало». Тем не менее Минпромторг «выступает категорически против излишних и необоснованных ограничений в розничной продаже алкоголя».

Ранее сообщалось, что Минздрав поддержал запрет продажи «мерзавчиков» на кассах и назвал это «очень полезной мерой». Инициатива запрета продажи алкоголя в мелкой таре, известной как «чекушки» (0,25 л) и «мерзавчики» (0,125 л), поступила от правозащитной организации «Коллективная защита». По мнению главы организации Марата Аманлиева, размещение алкоголя на кассе «вместе со жвачками и леденцами» заставляет детей воспринимать «водку как нечто нормальное».

В феврале Госдума предложила запретить стимулирование продаж алкоголя с помощью скидок, а также бесплатной раздачи спиртного. Минздрав 17 июля предложил ограничить продажи алкоголя в выходные. В пятницу, 21 июля, Госдума приняла закон о запрете продаж спиртного через автоматы. В том же документе прописывается возможность ограничивать розничную продажу алкоголя с учетом специфики региона.