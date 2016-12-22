Контролирующий акционер «Черкизово» продал часть доли испанской компании

Контролирующий акционер производителя мясных продуктов и комбикорма «Черкизово» MB Capital Europe продал 1,9 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) испанскому агропромышленному холдингу Grupo Corporativo Fuertes, S.L. Об этом говорится в пресс-релизе «Черкизово».

Это составило 2,89% уставного капитала ПАО «Группа «Черкизово». После сделки доля Grupo Fuertes в «Черкизово» выросла до 7,89% уставного капитала.

Испанский агропромышленный холдинг Grupo Fuertes ранее владел долей в 5% уставного капитала «Черкизово». Спустя некоторое время российская компания совместно с Grupo Fuertes открыла предприятие по производству мяса индейки в Первомайском районе Тамбовской области. По данным компании, объем инвестиций составил 10,2 млрд руб.

В начале июля стало известно, что группа «Черкизово» заключила договор о покупке 21% ценных бумаг компании у фонда Prosperity Capital Management. В компании сообщали, что общая сумма сделки составляет около 12 млрд руб.