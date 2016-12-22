Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Честера Беннингтона

Группа Linkin Park заявила, что смерть вокалиста Честера Беннингтона «оставила пустоту, которая никогда не будет заполнена». Об этом говорится на странице коллектива в Facebook.

О совершившем суицид вокалисте члены группы говорят, что им будет «не хватать неистового, смешного, доброго, щедрого голоса». Члены группы обращаются к покойному товарищу ссо словами, что «те демоны, что забрали тебя у нас, были частью сделки. В конце концов, в первую очередь то, как ты о них пел, заставило нас влюбиться в тебя».

Члены Linkin Park группы сообщают, что теперь они «не знают, какой путь избрать», хотя их «страсть к созданию и исполнению музыки неугасима». «Жизнь каждого из нас стала лучше благодаря тебе. Спасибо тебе за этот подарок. Мы любим тебя и очень скучаем. Пока не увидим тебя снова», — говорится в заявлении.

Солист группы Linkin Park покончил жизнь самоубийством 20 июля. Певец был найден в своем доме в Палос-Вердес в Калифорнии. Около него найдена полупустая бутылка с алкоголем. Следов наркотиков найдено не было. Честеру Беннингтону был 41 год. Члены группы создали виртуальный мемориал в память о певце.