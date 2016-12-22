Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,27 59,79 EUR Нал. 70,26 69,62 USD Бирж. 60,01 +0,65 EUR Бирж. 69,85 +0,63 USD ЦБ. 59,66 +0,72 EUR ЦБ. 69,47 +0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 ММВБ 1931,75 +0,34% РТС 1013,69 -1,09% Brent 48,55 +1,29% DJIA 21537,89 -0,20% Nasdaq 6402,43 +0,23% FTSE 7377,73 -1,01%
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Честера Беннингтона
Лента новостей
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Честера Беннингтона 21:19, Общество «Вертолеты России» не попали в топ-100 оборонных компаний 21:14, Политика СМИ сообщили о взрыве метана на шахте в Кемеровской области 20:44, Общество Встречу Путина с детьми посмотрели в интернете 6 млн человек 20:43, Политика Российские корпорации получили прямой выход на денежный рынок 20:36, Финансы Лавров заявил о загнавших себя на «высокий забор» американских политиках 20:06, Политика Новак заявил о возможности заместить продукцию Siemens на рынке России 20:04, Экономика Дело о растрате 2 млрд руб. в «Моем Банке» вернули в Следственный комитет 19:50, Общество Новичок «Манчестер Сити» стал самым дорогим защитником в мире 19:24, Спорт Из «Росгосцирка» за год уволили треть сотрудников 19:18, Общество Группа компаний «Продимекс» застраховала 9 тыс сотрудников 19:03, Пресс-релизы Forbes снизил оценку состояния экс-главы штаба Путина на ​$50 млн 18:54, Финансы Проходящие по делу о взятке сотрудники ФСБ заявили о своей невиновности 18:51, Общество «Коммерсантъ» узнал о предложениях Путина лидерам «нормандской четверки» 18:47, Политика Генпрокуратура поручила разыскать Слободина по линии Интерпола 18:40, Бизнес Бизнес пожаловался на предложение Минкульта взимать сбор с «умных» часов 18:20, Бизнес Больше чем деньги: как меняет экономику распространение криптовалют 18:13, Мнение ФСБ завершила обыски в офисе АЛРОСА 18:12, Общество Число погибших при перевозке в США мигрантов возросло до 10 человек 18:10, Общество Владелец Антипинского НПЗ выставил на продажу добычный бизнес 18:01, Бизнес Медведев не увидел изменений в жилой застройке за последние 45 лет 17:58, Общество Комитет Совфеда рекомендовал отклонить закон об отмене бесплатного багажа 17:52, Общество Полиция Швейцарии назвала имя нападавшего с бензопилой 17:40, Общество Валерий Карпин объяснил причины ухода с «Матч ТВ» 17:39, Спорт Неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе в Парагвае 17:37, Общество Порошенко сообщил Путину, Макрону и Меркель о «кровавых» днях в Донбассе 17:32, Политика Автомобилистам в Москве начали выдавать номера с кодом региона 799 17:25, Общество Задержанную в Турции с матерью девочку вернули отцу 17:21, Политика
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Честера Беннингтона
Общество, 21:19
0
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Честера Беннингтона

Группа Linkin Park заявила, что смерть вокалиста Честера Беннингтона «оставила пустоту, которая никогда не будет заполнена». Об этом говорится на странице коллектива в Facebook.

О совершившем суицид вокалисте члены группы говорят, что им будет «не хватать неистового, смешного, доброго, щедрого голоса». Члены группы обращаются к покойному товарищу ссо словами, что «те демоны, что забрали тебя у нас, были частью сделки. В конце концов, в первую очередь то, как ты о них пел, заставило нас влюбиться в тебя». 

Члены Linkin Park группы сообщают, что теперь они «не знают, какой путь избрать», хотя их «страсть к созданию и исполнению музыки неугасима». «Жизнь каждого из нас стала лучше благодаря тебе. Спасибо тебе за этот подарок. Мы любим тебя и очень скучаем. Пока не увидим тебя снова», — говорится в заявлении.

От «чокнутого хулигана» до поэта-миллионера: памяти Честера Беннингтона Еще 3 фото
Фотогалерея

Солист группы Linkin Park покончил жизнь самоубийством 20 июля. Певец был найден в своем доме в Палос-Вердес в Калифорнии. Около него найдена полупустая бутылка с алкоголем. Следов наркотиков найдено не было. Честеру Беннингтону был 41 год. Члены группы создали виртуальный мемориал в память о певце.

Теги: заявление , Linkin Park , Честер Беннингтон
Главное
Порошенко сообщил Путину, Макрону и Меркель о «кровавых» днях в Донбассе Политика
Материалы по теме
Linkin Park открыла виртуальный мемориал в память о Честере Беннингтоне Общество
Коронер в США назвал причину смерти вокалиста Linkin Park Общество
Основатель Linkin Park прокомментировал смерть солиста группы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку