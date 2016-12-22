СМИ сообщили о ликвидации в Ираке «заместителя» главаря ИГ

В Ираке в результате авиаудара был ликвидирован Фадель Хайфа, также известный как Ияд Талеб Абдуррахман аль-Убейди аль-Муканна, которого считают «заместителем» лидера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya в Twitter.

Агентство Egypt Today также сообщило о ликвидации Фаделя Хайфы. По информации издания, он был убит к западу от Мосула.

О возможной ликвидации самого Абу-Бакра аль-Багдади в середине июня Владимиру Путину докладывал министр обороны России Сергей Шойгу. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, аль-Багдади был среди сотни человек, которые погибли во время удара ВКС России по объекту экстремистских формирований под Раккой.

В середине июля телеканал Al Arabiya со ссылкой на директора службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу Али Басри сообщил, что аль-Багдади смог избежать смерти и скрывается в Сирии.

Министр обороны США Джеймс Мэттис также предполагал, что аль-Багдади все еще жив. Он отмечал, что «до тех пор, пока у нас не будет доказательств, мы не будем строить предположения на тему того, что он погиб»​.