Встречу Путина с детьми посмотрели в интернете 6 млн человек

Интернет-трансляцию встречи президента России Владимира Путина с воспитанниками центра «Сириус» посмотрело в четыре раза больше зрителей, чем по телевизору, говорится в статистике измерителя Mediascope (прежнее название TNS Russia), которая есть у РБК.
По данным Mediascope, телетрансляцию посмотрели 1,406 млн россиян старше четырех лет. В то же время в пресс-службе НТВ, сообщили, что количество просмотров «Недетского разговора» в интернете превысило 6 млн. А общий охват опубликованных в соцсетях материалов, посвященных разговору, превысил 4,5 млн человек, говорится в статистике измерителя.
Для сравнения, «Прямую линию с Владимиром Путиным» по телевизору посмотрели 6,18 млн россиян, в отличие от 7,13 млн в 2016 году.
Встреча Путина с воспитанниками центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи прошла в пятницу 21 июля. Прямая трансляция встречи, продолжавшаяся три часа, получила название «Недетский разговор» («Прямая линия с Владимиром Путиным» 15 июня длилась около четырех часов). В канун мероприятия Кремль отказался считать встречу с детьми «предвыборным ходом», в то время как политолог Глеб Павловский заявил в эфире «Эха Москвы» о начале «теневой» предвыборной кампании Путина, частью которой стал «Недетский разговор». Выбор данного формата в дополнение к прямой линии Павловский объяснил тем, что последняя «оказалась не очень удачной».