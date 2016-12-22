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Лавров заявил о загнавших себя на «высокий забор» американских политиках
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Лавров заявил о загнавших себя на «высокий забор» американских политиках
Политика, 20:06
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Лавров заявил о загнавших себя на «высокий забор» американских политиках

Американские политические деятели загнали себя на «очень высокий забор». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу Rudaw, расшифровка которого была опубликована на сайте МИДа.

По словам Лаврова, он «даже не подозревал», что американские политики могут быть подвержены «такому массовому психозу». По его словам, в США сейчас наблюдается «параноидальное увлечение русофобией». При этом расследования или «хотя бы единого факта», который мог бы «быть предъявлен в подтверждение вмешательства России в американские дела», за «многие месяцы» предоставлено не было.

«Я со многими из них [политиков] общался, когда работал еще в Нью-Йорке. Для меня всё происходящее сейчас очень удивительно», — сказал Лавров. Он отметил, что. «многие их тех», кто поддался «этому аномальному для американской политики движению», понимают, что «всё это ненормально и каким-то образом должно прекратиться». «К сожалению, они сами себя загоняют на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать. Важно, чтобы «вышел пар» из этой кампании», — заявил Лавров. Глава МИДа добавил, что не уверен, что кто-то может «искусственно повлиять» на эту «кампанию», однако выразил уверенность, что «она выдохнется хотя бы потому», что «ни единого факта так и не было предъявлено».

Видео: МИД РФ

По словам Лаврова, всё, «что мусолится на страницах газет, экранах телевизоров в США», это «высосано из пальца».

В конце июня Сергей Лавров на «Примаковских чтениях» обсудил с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером внешнюю политику обеих стран. По мнению Киссинджера, США и Россия должны прийти «к общему видению будущего» через «совместные усилия». Он отметил, что у России и США есть опыт в налаживании отношений и стороны «должны применить этот опыт сегодня».

Теги: США , Сергей Лавров
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