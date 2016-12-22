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Новак заявил о возможности заместить продукцию Siemens на рынке России
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Новак заявил о возможности заместить продукцию Siemens на рынке России
Война санкций, 20:04
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Новак заявил о возможности заместить продукцию Siemens на рынке России

Оборудование, которое поставлял в Россию германский концерн Siemens, могут заместить другие компании, заявил министр энергетики Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Новака, в России «абсолютно конкурентный рынок», поэтому «всё, что поставляет Siemens, могут поставлять и другие компании, в том числе и в сфере электроэнергетики». Кроме того, министр заметил, что «в рамках импортозамещения мы сами научились производить соответствующее оборудование». «Я не думаю, что это эффективно им [Siemens] уходить с рынка. Для нас же это не несет рисков», — сказал он.

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Siemens 21 июля заявил, что прекращает поставки оборудования в Россию для госзаказов. Компания также разорвала лицензионное соглашение о монтаже оборудования для российских электростанций, так как получила «достоверную информацию» о поставке турбин концерна в Крым. Кроме того, Siemens вышел из числа акционеров совместного предприятия «Интеравтоматика», где компании принадлежит 45,7%. Для работы с российскими предприятиями Siemens разработает «дополнительный режим управления», чтобы контролировать установку турбин «в согласованном месте». Право на подобные работы получат только те компании, в которых Siemens обладает мажоритарной долей, или российская «дочка» Siemens.

Сама компания не исключает кадровых перестановок, писала немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в компании. МИД Германии заявил о возможности ухудшения отношений с Россией, так как подобные ситуации являются нарушением санкций ЕС в отношении России. Также агентство Reuters сообщило о том, что ЕС по инициативе Германии может расширить санкции в отношении России. В первую очередь они могут коснуться «Интеравтоматики» — производителя турбин и дочернюю компанию «Ростеха» — «Технопромэкспорт», которая занималась переправкой турбин в Крым, а также некоторых чиновников Минэнерго. Против «Интеравтоматики» компания Siemens подала иск, который будет рассмотрен Арбитражным судом Москвы 21 августа.

Reuters сообщил о поставках в Крым турбин германского концерна в обход санкций 5 июля. В «Технопромэкспорте» заявили, что турбины были закуплены на вторичном рынке и модернизированы на российских заводах.

Siemens 7 июля заявил о начале собственного расследования. В Минэкономики Германии утверждают, что компания Siemens непричастна к поставке турбин на российский полуостров, так как турбины произвели для строительства электростанции на Тамани, а на Крымский полуостров их поставили вопреки желанию производителя. Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич призвал власти России самостоятельно расследовать поставку турбин в обход санкций, так как это может «сильно ударить» по инвестициям в Россию.

Теги: Siemens , Александ Новак , турбины
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