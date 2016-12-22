Проходящие по делу о взятке сотрудники ФСБ заявили о своей невиновности

Бывший и действующий сотрудники ФСБ Влад Новиков и Карен Краюхин, подозреваемые в получении взятки в размере 5 млн руб. от турецкой строительной компании, в суде отрицают свою вину. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

По данным агентства, после оглашения прокурором обвинительного заключения подозреваемые заявили, что невиновны.

Краюхин и Новиков были задержаны сотрудниками собственной безопасности ФСБ 14 сентября 2016 года. Их заподозрили в получении 5 млн руб. от турецкой компании Esta Construction за решение проблемы с нелегальными строителями. По версии следствия, у компании были обнаружены нарушения миграционного законодательства — против нее было заведено административное производство за наем строителей-нелегалов. Компании угрожал штраф размером около 37 млн руб. Юрист фирмы Валерьян Кочергин, как сообщали следователи, обратился к Краюхину и Новикову, с которыми находился в приятельских отношениях, и попросил за «вознаграждение» в 5 млн руб.​ решить вопрос с переводом ответственности с юридического лица на должностное.

В отношении сотрудников ФСБ было возбуждено дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом защита Краюхина заявила, что его оговорили. Новиков заявил, что «взятка — это провокация юриста турецкой компании Кочергина».