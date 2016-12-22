Число погибших при перевозке в США мигрантов возросло до 10 человек

В Техасе число нелегальных мигрантов, погибших в результате теплового удара и обезвоживания во время перевозки, возросло до десяти человек, сообщает ABCNews.

В ночь на 23 июля в Сан-Антонио на автостоянке возле одного из крупных супермаркетов обнаружили автотягач с прицепом, в котором находились порядка 40 человек. Машина стояла под палящим солнцем, температура на улице приближалась к 38 градусам. Прицеп обнаружил сотрудник супермаркета и сообщил в правоохранительные органы.

К моменту приезда полиции восемь человек были уже мертвы, 30 человек в тяжелом состоянии отправили в больницу, из них один умер по пути в госпиталь. По словам главы пожарной охраны города, их тела были очень горячими, что указывает на то, что мигранты находились в запертом контейнере без воды.

Оставшиеся в живых мигранты сообщили полиции, что контрабандой в общей сложности перевозили около 100 нелегалов, большинство их них сбежали до приезда правоохранителей.

Полиция задержала водителя автотягача. Начальник местных правоохранительных органов Уильям Макманус заявил, что случившееся квалифицируется как преступление, «связанное с торговлей людьми».

Город Сан-Антонио находится примерно в 240 км к северу от границы с Мексикой.