Бизнес пожаловался на предложение Минкульта взимать сбор с «умных» часов

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила премьер-министра России Дмитрия Медведева не подписывать проект поправок Министерства культуры в постановление правительства об авторском сборе. Соответствующее письмо (есть в распоряжении РБК) РАТЭК направил Медведеву 24 июля.

Поправки министерства предлагают дополнить список ввозимой техники, с которой взыскивается авторский сбор «умными» часами. Проект находится на заключительной стадии согласования и в скоро будет внесен на рассмотрение в правительство. Предложение Минкультуры включить такие часы в перечень облагаемых авторским сбором — совершенно необоснованно, говорится в письме РАТЭК. Это оборудование не используется для копирования фонограмм или аудио-визуальных произведений, отмечается там же.

Согласно письму РАТЭК, отрасль давно ждет изменений в постановление об авторском сборе, из-за которого «импортеры и производители находятся в многочисленных судебных тяжбах с организацией, взимающей сборы» (Российский союз правообладателей — прим. РБК) Но предложения Минкультуры только «доведет ситуацию до еще большего градуса противостояния», говорится в письме.

«Предложения Минкульта по-прежнему не точны», указывает РАТЭК: проект не дает определений профессионального оборудования, которое не должно облагаться сбором, и оборудования, используемого в личных целых. Отсутствие четких критериев и является основной проблемой и причиной судебных споров, поясняется в письме.