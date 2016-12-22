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Полиция Швейцарии назвала имя нападавшего с бензопилой
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Полиция Швейцарии назвала имя нападавшего с бензопилой
Общество, 17:40
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Полиция Швейцарии назвала имя нападавшего с бензопилой

Напавшим на людей с бензопилой человеком в швейцарском городе Шоффхаузене был неоднократно судимый Франц Врузис, сообщает Blick со ссылкой на правоохранительные органы.

Франц Врузис родился в 1966 году. Он был дважды судим (в 2014 и 2016 годах). Последним его местом жительства был кантон Граубюнден. На данный момент мужчина не имеет постоянного места жительства.

Полиция по факту нападения возбудила уголовное дело. Правоохранители считают, что данная атака была направлена против страховой компании. Местонахождение преступника до сих пор неизвестно. Как сообщили изданию в полиции, мобилизовано более 100 сотрудников правопорядка и вертолет пограничной службы. Местное население просят содействовать поимке преступника, который, предположительно, скрывается в лесах. Полиция не исключает, что Франц Врузис может быть вооружен чем-то кроме бензопилы.

Ранее сообщалось, что утром 24 июля вооруженный бензопилой «лысый и неопрятно одетый» мужчина вошел в офис в центре швейцарского города Шоффхаузена и ранил пять человек. Полиция заявила, что нападение не является терактом.

Теги: Швейцария , нападение , бензопила
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