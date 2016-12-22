Россия установила КПП на границах зоны деэскалации на юго-западе Сирии

Россия разместила два КПП и десять наблюдательных пунктов на границах зоны деэскалации на юго-западе Сирии, в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, заявил на брифинге ​начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Рудской отметил, что данные меры «позволят поддерживать режим прекращения огня, содействовать беспрепятственному доступу гуманитарных грузов», а также «возвращению беженцев и временно перемещенных лиц».

Как подчеркнул Рудской, ближайший из развернутых 21 и 22 июля Военной полицией наблюдательных пунктов «удален на 13 километров от зоны разъединения израильских и сирийских войск в районе Голанских высот (установлена в 1974 году после окончания войны «Судного дня» в 1973 году. — РБК)», линии, «согласованной и закрепленной международными соглашениями».

Соглашение о перемирии на юго-западе Сирии было достигнуто в ходе переговоров России и США в столице Иордании Аммане 7 июля. Эти договоренности стали продолжением обсуждения, которое прошло между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в рамках встречи «Двадцатки» в Гамбурге. В соглашении по деэскалации также принимали участие Израиль и Иордания. В Госдепе 8 июля данное соглашение назвали «промежуточным шагом» на пути к заключению комплексного прекращения огня на всей территории Сирии.

В силу режим прекращения огня вступил 9 июля. Мониторинг соблюдения перемирия будет вести центр, созданный в иорданской столице. Заседание совместной рабочей группы по деэскалации намечено на начало августа.