В Великом Устюге Деду Морозу построят новый дворец за 350 млн руб.

Новый дворец для Деда Мороза могут начать строить в Великом Устюге в 2018 году, и, если удастся попасть в «соответствующую федеральную программу», строительство закончат в течение двух лет. Новый терем решили построить из-за того, что старый не вмещает всех, кто хочет попасть к Деду Морозу в гости. Об этом заявил журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, передает «Интерфакс».

По словам губернатора, действующий терем Деда Мороза вмещает не более 6–6,5 тыс. человек в сутки. Для строительства потребуется порядка 350 млн руб. «Мы заявились в Минкультуры, заканчиваем корректировку проектной документации. Будем строить новый дворец, место определено», — уточнил он.

Он также рассказал, что продолжится развитие Зоосада Деда Мороза площадью 7,5 га. Из-за растущего спроса на посещение вотчины Деда Мороза увеличат количество объектов для показа. Сейчас площадь вотчины составляет 43 га.

За последние пять лет в строительство городских объектов и развитие инфраструктуры Великого Устюга вложили более 5,5 млрд руб., отметил Кувшинников, добавив, что администрация города поставила задачу к 2030 году в два раза увеличить туристический поток в Вологодскую область — до 5,5–6 млн человек. Власти планируют удвоить турпоток и в Великий Устюг, который, по последним данным, посещают более 300 тыс. человек в год.

Двухэтажный деревянный терем Деда Мороза заработал для посетителей 25 декабря 1999 года. Он состоит из тронной комнаты с украшенной елью, обсерватории, гостевой комнаты, «сказочных» комнат. Также там находится опочивальня, гардеробная и рабочий кабинет, в котором Дед Мороз читает присылаемые ему письма.

В ноябре 2016 года Великий Устюг занял третье место у россиян в рейтинге мест для новогоднего отдыха, заявил РБК генеральный директор НТК «Интурист» Сергей Толчин.