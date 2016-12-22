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Атамбаев рассказал об угрозах ракетными ударами из-за авиабазы США
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Атамбаев рассказал об угрозах ракетными ударами из-за авиабазы США
Политика, 16:00
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Атамбаев рассказал об угрозах ракетными ударами из-за авиабазы США

Некоторые страны угрожали Киргизии ракетными ударами, в то время как в международном аэропорту Манас располагалась американская база, заявил президент страны Алмазбек Атамбаев на ежегодной пресс-конференции на курорте Чолпон-Ата. Об этом сообщает информационный портал KGinform.

«Когда выставили базу, некоторые страны мне сказали, что ракеты запустят по американским объектам и кыргызстанцы пострадают», — сказал Атамбаев.

Президент уточнил, что так продолжалось до 2014 года, пока американскую базу не вывели из республики.

Он также добавил, что «не питает никаких теплых чувств к политике, проводимой Госдепом США, особенно при демократах.

Американская авиабаза Манас размещалась на территории международного аэропорта с 2001 по 2014 год.

Недалеко от Бишкека находится объединенная российская база Кант. Там базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. В декабре 2016 года Атамбаев говорил о том, что страна должна в будущем «надеяться только на свои вооруженные силы», а не на российские или американские базы либо базы любой другой страны.

Российский президент Владимир Путин на встрече с Алмазбеком Атамбаевым 28 февраля заявлял, что российские военные покинут территорию Киргизии в том случае, если страны решат, что в базе на ее территории больше нет необходимости.

Теги: угрозы , Киргизия , военная база
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