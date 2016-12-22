Совет Федерации рассмотрит вопрос введения санкций против Польши

В Совете Федерации рассматривают возможность введения санкций против Польши, заявил РБК сенатор Франц Клинцевич.

Как заметил Клинцевич, «многие сенаторы, в том числе я, говорили, что должен быть жесткий ответ на то, что делает Польша». Сенатор пояснил, что «пока это только разговор внутри Совета Федерации», но «пустить это на самотек нельзя». «Должна быть реакция, и очень многие мои коллеги поддерживают, в том числе меня, в том, что реакция должна быть жесткая», — сказал он.

Совет Федерации, как сообщили «РИА Новости», готовит проект заявления на имя президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть введение санкций в адрес Польши и польских парламентариев в ответ на закон, предусматривающий демонтаж советских памятников в стране. Совет Федерации планирует принять заявление во вторник.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила 19 июля, что верхняя палата парламента готовит «ответные меры» на решение польских властей о сносе советских памятников.

Сейм Польши 22 июня принял поправки в закон 2016 года «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя», предусматривающие разрешение муниципальным властям принимать решение о сносе «коммунистических» памятников. Сам закон в редакции 2016 года демонтажа мемориальных табличек и памятников не предусматривал. МИД России назвал это «позорным глумлением» над памятью погибших при освобождении Польши в 1944–1945 годах советских солдат и офицеров. МИД Польши ответил, что закон не касается памятников, установленных на кладбищах, хотя те мемориалы, которые находятся вне территории захоронений, подпадают под действие закона.

Президент Польши Анджей Дуда 17 июля подписал одобренный сеймом закон. МИД России на следующий день пригрозил «последствиями» в случае сноса советских памятников, назвав данные одобренные поправки нарушением двусторонних договоренностей 1992–1994 годов, а Госдума попросила парламенты Европы осудить данный акт.

При освобождении Польши от гитлеровских войск и войск сателлитов нацистской Германии в 1944–1945 годах погибло более 600 тыс. советских солдат и офицеров.