Партии Саакашвили и экс-главы СБУ создадут штабы совместных действий

Украинские партии «Справедливость» бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко и «Рух новых сил» («Движение новых сил») бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили создадут штаб совместных действий. Об этом Наливайченко сообщил на своей странице в Facebook. Ссылка на страницу указана на официальном сайте Наливайченко.

«Время объединяться, движение «Справедливость», движение «Новых сил» объявляют борьбу против бюрократии чиновников и олигархата», — написал Наливайченко.

Михаил Саакашвили отметил, что участие в штабах «не означает слияния организаций». Он также добавил, что «это пока не означает, что мы будем идти на выборы единым списком». «Но если мы позволим олигархам и барыгам нас развести по причине личных, мелких амбиций, то мы станем невольными соучастниками их игр против украинского народа», — цитирует агентство слова Саакашвили. Он заявил, что к этой инициативе могут присоединиться еще несколько политических групп и лидеров.

В апреле украинская партия «Воля», которую представляет в Верховной раде Украины внефракционный депутат Юрий Деревянко, объединилась с партией «Рух новых сил». Михаил Саакашвили тогда заявил, что к его партии присоединились девять мэров и 500 депутатов местных советов.