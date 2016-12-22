СК объявил отсидевшего срок банкира в розыск по новому делу

Бывший глава совета директоров банка ВЕФК Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск в связи с подозрениями к причастности к мошенничеству в особо крупном размере.

«11 июля 2017 года Гительсон был вызван в следственные органы для предъявления ему обвинения, а также выполнения с его участием иных следственных действий. Однако последний не явился, в связи с чем в настоящее время он объявлен в федеральный розыск», — говорится в сообщении управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

В 2015 году Гительсон, который возглавлял совет директоров Инкасбанка (входил в группу банков «ВЕФК»), в 2015 году был приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. руб. за то, что в 2007 и 2008 годах вывел через подконтрольные организации из этих двух банков на свои личные счета более 2 млрд руб. Из колонии он вышел на свободу в мае 2017 года.

Теперь бывшего банкира планируют привлечь к ответственности по новому делу. По версии следствия, в 2007–2008 годах Гительсон, возглавлявший тогда совет директоров ВЕФК совместно со своим заместителем Иваном Бибиновым, похитил у банка более 20 млрд руб. под предлогом предоставления кредитов подконтрольным себе компаниям.

«Ранее Гительсону было предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, однако последний скрылся от органов предварительного следствия на территории Австрийской Республики», — говорится в сообщении СК.