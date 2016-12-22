Кремль опроверг данные о финансировании противников сланцевой нефти в США

В Кремле назвали неверной информацию о том, что Россия поддерживает или финансирует движения в защиту окружающей среды в США, которые призывают к ограничению добычи сланцевой нефти. «Это неверная информация. Мы также не знаем, откуда эти источники и кто об этом сообщает», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

Глава комитета по науке, космосу и технологиям палаты представителей конгресса США Ламар Смит, а также председатель подкомитета по энергетике Рэнди Уэбер обратились 29 июня к министру финансов Стивену Мнучину с просьбой проверить данные о том, что Москва спонсирует акции экологических активистов в США против добычи сланцевой нефти.

Конгрессмены написали, что Россия делает это, чтобы сохранить влияние своего нефтегазового сектора на мировых рынках, а также скомпрометировать энергетический рынок в США.

В обращении называются, в частности, организации Sierra Club и «Лига консервативных избирателей». Их представители опровергли информацию о связях с Россией.