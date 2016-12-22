В ФРГ заявили об обсуждении последствий поставок турбин Siemens в Крым

Правительство Германии продолжает следить за ситуацией вокруг скандала, связанного с поставкой газовых турбин Siemens в Крым вопреки договоренностям, заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер. Об этом сообщает Handelsblatt.

Она подчеркнула, что в настоящее время ведется обсуждение того, какие последствия могут иметь эти «неприемлемые действия». Ульрике также подчеркнула, что немецкое правительство ждет от России и Siemens, что «дословное иcполнение договоров будет соблюдено».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Германия предложила расширить санкционный список против России в связи с поставками в Крым газовых турбин Siemens.

По данным источников Reuters, речь может идти о введении ограничительных мер против нескольких физических и юридических лиц. Они предположили, что в их числе могут оказаться чиновники российского Минэнерго и компания, которая переправила газовые турбины в Крым.

Сообщение агентства не стали комментировать ни в Министерстве энергетики, ни в Кремле.

Siemens 21 июля объявил о начале разрыва лицензионного соглашения с российскими компаниями на поставку оборудования для электростанций. Причиной послужила оказавшаяся в распоряжении компании «достоверная информация» о том, что газовые турбины, предназначенные для отправки в Краснодарский край, «были локально модифицированы и незаконно перемещены в Крым», что не соответствовало договору.