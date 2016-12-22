«Солнечные продукты» и «Юг Руси» приостановили слияние холдингов

Компании «Солнечные продукты» и «Юг Руси» остановили переговоры о создании объединенной компании. Об этом говорится в совместном заявлении холдингов, поступившем в распоряжение РБК.

«Солнечные продукты» входят в ГК «Букет» Владислава Бурова, «Юг Руси» принадлежит бизнесмену Сергею Кислову. Как сообщает газета «Ведомости», обе компании — лидеры масложирового рынка: «Юг Руси» в 2016 году выпустил 27% всего подсолнечного масла в России, «Солнечные продукты» — 2,3%.

Ранее планировалось, что кипрская SolPro Investments приобретет 62% акций принадлежащей Кислову YR Investments Group, еще 38% перейдет Indicativo Capital («дочка» SolPro). При этом YR должна была получить 32,01% акций SolPro. Владелец SolPro — зарегистрированная на острове Сент-Люсия в Карибском море Vertex Group Ltd, ее бенефициары не раскрываются.

По данным «Ведомостей», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала ходатайства, свидетельствующие о планах по слиянию «Солнечных продуктов» и «Юга Руси» 13 июля. Как утверждал собеседник газеты, знакомый с условиями сделки, контроль над объединенной компанией должны были получить «Солнечные продукты».

Согласно заявлению, холдинги вели переговоры о слиянии с целью повышения «производственной и логистической эффективности», однако рыночная конъюнктура изменилась, и сделку пришлось отменить, пояснили представители компаний.​