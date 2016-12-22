Бывшая глава Xerox возглавила наблюдательный совет VEON

Урсула Бёрнс, покинувшая в конце 2016 года пост главы компании Xerox, вошла в состав наблюдательного совета компании VEON (владеет российским «ВымпелКомом», который оказывает услуги под брендом «Билайн») в качестве независимого директора, следует из сообщения компании.

Одновременно с Бёрнс членом набсовета VEON стал бывший глава компании Vodafone UK Гай Лоренс. При этом все ранее входившие в состав набсовета директора сохранили свои места. Таким образом, общее число членов набсовета увеличилось с девяти до одиннадцати человек.

Новый состав набсовета VEON избрал своим главой госпожу Бёрнс, которую Forbes в 2016 году поставил на 34-е место в своем рейтинге наиболее влиятельных женщин мира.

«Я рада присоединиться к VEON в тот момент, когда он реализует свою стратегию по переосмыслению самой идеи того, какой должна быть телекоммуникационная компания. Похожую задачу я решала в Xerox, где большую часть своей карьеры занималась трансформацией ранее крайне успешного бизнеса под вызовы современного цифрового мира», — пояснила Бёрнс.